Fußballjugend im FC Poppenlauer

Jugendteams 50 Kinder und Jugendliche (sieben mehr als letzte Runde) spielen zurzeit in Spielgemeinschaften in der U7 bis U19. U7 (14 Spieler, 7 aus Poppenlauer), U9 (14 Spieler, 9 aus Poppenlauer), U11 (25 Spieler, 10 aus Poppenlauer), U13 (21 Spieler, 8 aus Poppenlauer) - in Spielgemeinschaften mit Weichtungen, Rothhausen/Thundorf und Maßbach, U15 (18 Spieler, 8 aus Poppenlauer), U17 (17 Spieler, 2 aus Poppenlauer) und U19 (17 Spieler, 2 aus Poppenlauer) - in Spielgemeinschaften mit Weichtungen, Rothhausen/Thundorf, Maßbach und Ballingshausen. haw