Fußballer schlüpften in Wanderstiefel

Die Altligisten der Fortuna Untersteinach wanderten kürzlich durch das Virgental in Osttirol. Die Fußballer schlüpften zur Abwechslung mal in die Wanderschuhe und marschierten auf verschieden Touren durch das Virgental. Die Untersteinacher legten dabei viele Höhenmeter zurück. Besonders beeindruckte sie das Bergmassiv des Großvenedigers. Unser Bild zeigt die wanderbegeisterten Fortuna-Fußballer auf der Zunigalm, die in einer Höhe von 1846 Metern liegt. Foto: privat