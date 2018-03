Fußballer im Aufwind

Sehr zufrieden mit dem vergangenen Jahr zeigte sich der Vorsitzende des FC Pommersfelden, Matthias Schulze-Heuling, in der Jahreshauptversammlung des Sportvereins. Unter anderem erwähnte er das Johannisfeuer, bei dem der langjährige und verdiente Fußballer Geo Batz eine große Abschiedsfeier bekommen hatte. Auch der Familientag am 1. Mai und ein Weinfest seien gut angenommen worden, ebenso wie mehrere Ausflüge.

Auch die Berichte aus den einzelnen Abteilungen waren positiv, so funktioniere bei den Fußballern im Jugendbereich die Zusammenarbeit mit den Vereinen aus Sambach und Steppach hervorragend. Und auch die Erwachsenen stehen gut da, die erste Mannschaft belegt aktuell mit zehn Punkten Vorsprung den ersten Platz der A-Klasse. Die Taekwondo-Abteilung kann seit Jahren immer wieder überregionale Erfolge vermelden.

Um den Fußballern weiterhin beste Bedingungen zu bieten, überlegt man, den sanierungsbedürftigen Hartplatz in einen Rasenplatz umzuwandeln. Das hängt allerdings von den noch zu ermittelnden Kosten ab. red