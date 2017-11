Fusionskritiker fordert erneute Beratung

Er lässt nicht locker: Der Betriebswirt Rainer Gottwald, der inzwischen im Ruhestand ist, will die Fusion der beiden Sparkassen Ostunterfranken und Schweinfurt unbedingt verhindern. In einem Brief an die Bürgermeister im Landkreis fordert der Fusionskritiker den Kreistag Haßberge dazu auf, das Thema Fusion nochmals zu beraten. Er begründet seinen Vorstoß mit "Unklarheiten bei den Beschlussfassungen zur Fusion", wie im Gottwald-Schreiben steht, das der Lokalredaktion vorliegt. Der Kreistag hatte einmütig für die Fusion votiert.

Es sind vor allem zwei Gründe, die Rainer Gottwald anführt. Er argumentiert erstens, dass sich die Sparkasse Ostunterfranken unter Wert verkaufe bei einer Zusammenlegung mit der Schweinfurter Sparkasse. Sowohl die Sparkasse Ostunterfranken wie auch die Sparkasse Schweinfurt haben diesen Vorwurf zurückgewiesen.

Zweitens behauptet der Fusionskritiker aus Landsberg, dass die Beratung im Kreistag nicht rechtens gewesen sei, da sich Kreisräte daran beteiligt hätten, die von einer Fusion profitieren könnten; sie könnten, so argumentiert er, als Verwaltungsräte der Sparkasse höhere Bezüge bekommen, weil das Geldinstitut wächst. Insofern seien sie selbst "betroffen" und hätten nicht mitberaten und auch nicht mit abstimmen dürfen.

Die Regierung von Unterfranken in Würzburg hat diese Auffassung inzwischen zurückgewiesen und erklärt, bei den Beratungen im Kreistag sei alles rechtmäßig verlaufen. Gottwald fordert, diese Einschätzung, die er nicht teilt, erneut zu prüfen. Und er fordert eine nochmalige Beratung im Kreistag. Er selbst würde kommen, bietet er an. ks