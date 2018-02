Fusion der Kliniken steht bevor

Seit 2005 laufen die Gespräche über eine Zusammenarbeit der Klinik Fränkische Schweiz in Ebermannstadt und des Klinikums Forchheim. In einer gemeinsamen Sitzung am Montag, 5. Februar, werden nun Kreistag und Stadtrat über die Fusion entscheiden. Die Klinik Fränkische Schweiz mit Sitz in Ebermannstadt ist eine Beteiligung des Landkreises in Privatrechtsform, das Klinikum Forchheim ein Eigenbetrieb der Vereinigten Pfründnerstiftungen, deren Verwalterin die Stadt Forchheim ist. Auf Grundlage eines neu erstellten Medizinkonzepts haben Kreistag und Stadtrat 2014 beschlossen, eine Fusionierung der beiden Häuser anzustreben, und eine Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines Konzepts und den Verhandlungen beauftragt. Die Arbeitsgruppe Klinikfusion erarbeitete zusammen mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon den Fusionsplan. Sie bereiteten in Abstimmung mit den kommunalen Gremien und den Vertretern der Mitarbeiterschaft die Verträge vor, die am Montag beschlossen werden sollen. red