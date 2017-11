"Funkstille" unverständlich

Die CSU-Senioren-Union tagte in der Bildungsstätte Heiligenhof. Steffen Hörtler, der vielen bereits von früheren Veranstaltungen und als CSU-Ortsvorsitzender von Bad Kissingen bekannt ist, stellte als seinen Arbeitsschwerpunkt auf dem Heiligenhof die Verbindung zur sudetendeutschen Tradition dar, zur ehemaligen Heimat der mehr als drei Millionen Vertriebenen, von denen eine Million als "vierter Stamm" in Bayern eine neue Heimat fanden. Er wies darauf hin, dass es zur Sudetendeutschen Landsmannschaft zwar eine enge Verbindung gebe, jedoch keine finanzielle Abhängigkeit. Die Bildungsstätte Heiligenhof sei als "Haus der Sudetendeutschen" auch ein Ort der Weiterbildung für viele junge Tschechen und trage zur Verbesserung des deutsch-tschechischen Verhältnisses bei.

Vorstandsmitglied Helmut Kolb informierte, dass der SEN-Kreisverband 527 Mitglieder hat. Diskutiert wurden sowohl die Gründe für das schlechte CSU-Ergebnis bei der Bundestagswahl als auch die "Funkstille" seitens der SEN-Landesleitung. Die "Sprachlosigkeit" sei unverständlich und werde so nicht akzeptiert. Auch die "Personalfrage" wurde angesprochen. Angesichts der laufenden Gespräche über eine "Jamaica-Koalition" wird diese Frage wohl erst auf dem Parteitag im Dezember erneut aufgeworfen.

Am Donnerstag, 9. November, wird Edgar Kast um 14.30 Uhr im Burkardus-Wohnpark über "Bin ich als Senior noch fit für den Straßenverkehr?" sprechen. Am 8. Dezember folgt die Adventsfahrt nach Bad Wimpfen. Am 14. Februar 2018 der "Politische Aschermittwoch" in Passau. Arthur Stollberger