Funkenflug als Ursache

Bei dem Brand eines Geräteschuppens in der Adenauerstraße in Thurn ist am Mittwochmittag etwa 10 000 Euro Sachschaden entstanden. Ursache des Brandes war laut Bericht der Polizei Forchheim offensichtlich der Funkenflug eines Sägeblattes. Der 72-jährige Eigentümer hatte im Schuppen mit einer Säge gearbeitet. Die alarmierten Feuerwehren aus Heroldsbach-Thurn und Hausen konnten den Brand schnell löschen. Vorsorglich war eine Rettungsdienstbesatzung an den Brandort beordert worden. Verletzt wurde niemand. pol