Für Unfälle gerüstet

Auch in diesem Jahr wurde wieder eine Leistungsprüfung bei der Feuerwehr Ebrach durchgeführt. Diesmal erfolgte die Leistungsprüfung "Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz" nach den vorgeschriebenen Richtlinien. Als Szenario geht man bei dieser Prüfung von einem verunglückten Pkw aus, aus dem eine Person mit Schere und Spreizer gerettet werden muss.

Die insgesamt zwölf Teilnehmer, darunter fünf Teilnehmer von der Feuerwehr Untersteinbach bewiesen ihren guten Ausbildungsstand sowohl im theoretischen als auch im praktischen Teil und legten die einzelnen Prüfungen in der vorgeschriebenen Zeit erfolgreich ab.

Vor den kritischen Augen der Schiedsrichterkommission, bestehend aus Kreisbrandmeister

Manfred Friedrich, Friedrich Peter, Andreas Förner und auch vielen Zuschauern bewiesen die angetretenen Feuerwehrkammeraden das in den letzten Wochen erlernte Wissen und legten die Prüfung fehlerfrei ab.

Die höchste Prüfungsstufe Gold-Rot (Stufe 6) erreichten hierbei von der Feuerwehr Ebrach Ralf Hofmann und Hartmut Dittmann.

Weitere Leistungsabzeichen wurden vergeben:

Stufe 5 (Gold-grün): Patrick Metzner

Stufe 4 (Gold-blau): Martin Herbst

Stufe 3 (Gold): Fabian Herbst und Joachim Komander

Stufe 2 (Silber): Tobias Giel

Stufe 1 (Bronze): Patrik Stierl, Sebastian Weinbeer, David Stahl, Konstantin Hirt und Manfred Wirth.

Zweiter Bürgermeister Detlef Panzer überbrachte die Glückwünsche des Marktes Ebrach und bedankte sich sowohl bei der Prüfungskommission als auch den angetretenen Feuerwehr-kameraden der beiden Feuerwehren Ebrach und Untersteinbach. Gleichfalls gratulierte auch Kreisbandrat Manfred Friedrich den Feuerwehrkameraden und wies erneut daraufhin, dass nur durch ständiges Üben der Grundstock für das richtige Handeln im Ernstfall gelegt wird, was die Feuerwehr Ebrach in der Vergangenheit immer wieder bewiesen habe. Dies zeige, dass hier eine gute Ausbildungsarbeit von den beiden Kommandanten und auch

den einzelnen Gruppenführer geleistet wurde. Viele Feuerwehrkameraden der aktiven Wehr der Feuerwehr Ebrach haben in der Vergangenheit alle möglichen Leistungsabzeichen erfolgreich abgelegt.

Im Anschluss an die Leistungsprüfung hatte die Feuerwehr Ebrach alle Prüfungsteilnehmer zum Essen ins Feuerwehrgerätehaus Ebrach eingeladen. Konrad Götz