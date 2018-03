Für Not leidende Menschen

Der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes macht am Samstag, 24. März, eine Altkleidersammlung. Diese ist ein Beitrag dafür, Not leidenden Mitmenschen zu helfen und auch den BRK-Kreisverband finanziell in seinen vielfältigen sozialen Arbeiten zu unterstützen.

Hinter jeder Altkleidersammlung steckt ein hoher logistischer Aufwand, den die Organisatoren dreimal im Jahr bei den Sammlungen im Frühjahr, im Sommer und im Herbst bewältigen müssen. Nicht nur knapp 200 Helfer von Bereitschaften, Wasserwacht-Ortsverbänden, dem Jugendrotkreuz und der vier Rettungswachen im Landkreis müssen koordiniert werden, auch eine Vielzahl von Transportfahrzeugen gilt es bereitzuhalten. Nur so können die Sammelteams jede Stadt und jedes Dorf in den Haßbergen anfahren.

Die Altkleidersäcke sollen am Samstag ab 8 Uhr gut sichtbar am Straßenrand stehen, informiert das BRK. Die Sammelteams sind bis in den Nachmittag hinein unterwegs.

Gut erhaltene Kleidung landet zum Teil in der Kleiderkammer des Roten Kreuzes, wo sich Bedürftige Bekleidung aussuchen können. Ein anderer Teil wird in Lagern für Katastrophenfälle deponiert. Ein Großteil der Kleidung, die bei den drei regulären Altkleidersammlungen pro Jahr gesammelt und nicht für Kleiderkammern und Depots benötigt wird, wird vom Roten Kreuz verkauft.

Der Erlös daraus kommt der Rotkreuzarbeit auf Kreisverbandsebene zugute. Hier gibt es zahlreiche Betätigungsfelder des BRK, die nicht von öffentlicher Hand refinanziert werden. So wird das Geld beispielsweise in die Ausstattung der Bereitschaften, für die Wasserwacht, das Jugendrotkreuz oder für soziale Dienste verwendet. Zudem muss in diesem Jahr beispielsweise für die Rettungshundestaffel, die komplett von ehrenamtlichen Mitarbeitern gestellt wird, ein neues Einsatzfahrzeug beschafft werden, was ausschließlich durch Eigenmittel des BRK-Kreisverbandes und durch Spenden möglich ist. red