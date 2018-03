Für Groß und Klein

red



Die "Heiligenhofer Ostersingwoche" in der Karwoche hat Tradition. Sie gibt es nun schon seit 60 Jahren . Musik, Tanz, Ausflüge, Vorträge - der Heiligenhof veranstaltet eine Woche voller Kultur, Musik und Begegnung für alle Generationen.Der Tagesablauf wird von der musikalischen Arbeit bestimmt: nach dem Wecken, das kleine Vokal- oder Instrumentalensembles übernehmen, dem Singen im Morgenkreis und Frühstück, stehen für die Erwachsenen über den Tag verteilt mehrere Proben im Chor auf dem Programm: Werke alter und neuer Meister (weltliche und geistliche Musik) sowie Lieder und Chorsätze zur Jahreszeit werden geprobt. Tägliches Einsingen und Stimmbildung ist ein weiterer wichtiger Baustein.Zur Abwechslung steht auch Volkstanzen auf dem Programm, ebenso wie ein Busausflug ins Frankenland und Vorträge und Lesungen am Abend, die sich dieses Jahr mit der Bäderkultur des Deutschen Ostens befassen. Nicht zu kurz kommen wird das gemütliche Beisammensein im Weinkeller. Die Teilnehmer bringen ihre Instrumente mit. Schließlich wird das Erlernte in einer öffentlichen Abschlussveranstaltung auf dem Heiligenhof präsentiert.Parallel zur "Großen Singwoche" findet die Kindersingwoche - die "Kleine Singwoche" - statt. Carina Jochheim, Sozialpädagogin aus Altena, veranstaltet für Kinder bis 14 Jahre ein kreatives Programm mit Musizieren, Spielen, Basteln und Malen.Die Singwoche beginnt am Freitag, 23. März und endet am Gründonnerstag, 29. März .Weitere Informationen können beim Heiligenhof, Tel.: 0971/714 70, und per Maiol unter hoertler@heiligenhof.de angefordert werden.