Für friedliches Miteinander

"Unser Beratungsteam möchte durch kompetente Integrationsarbeit ein friedliches Zusammenleben von Einheimischen und Minderheiten fördern", so Besaret Penzkofer, die Leiterin des Migrationssozialdienstes (MSD) der Arbeiterwohlfahrt Bamberg.

Am morgigen Freitag, 10. November, laden sie und ihr Team deshalb ab 12 Uhr alle Interessierten in die Räumlichkeiten in den Theatergassen 7 in Bamberg ein, um über ihre vielfältigen Arbeitsbe-reiche zu informieren oder einfach ins Gespräch zu kommen.

Nach der offiziellen Eröffnung durch Werner Dippold, Geschäftsführender Vorstand der Awo Bamberg, werden die Mitarbeiter des MSD die einzelnen Bereiche vorstellen. Für eine mehrsprachige musikalische Umrahmung wird der Frauenausschuss des Migranten- und Integrationsbeirates der Stadt Bamberg sorgen. Ab 12.30 Uhr gibt es dann die Möglichkeit, sich in gemütlicher Runde auszutauschen.

Der Migrationssozialdienst der Awo Bamberg besteht bereits seit 1981. Damals hieß dieser noch "Sozialdienst der Türken". Seit 1999 trägt er den Namen Migrationssozialdienst - Fachdienst für interkulturelle Bildungs- und Sozialarbeit und wurde neu konzipiert. Seitdem steht der MSD für alle Nationalitäten offen und wird von diesen angenommen.

Weitere Informationen rund um den Migrationssozialdienst finden Interessierte unter www.awo-bamberg.de . red