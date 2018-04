Für eine Politik "mit Maß und Ziel"

Die Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Ludwigsstadt im Vereinslokal "Torpeter" stand ganz im Zeichen der Ehrung langjähriger Mitglieder. Zu Beginn seiner Ausführungen informierte Vorsitzender Jörg Söllner die Anwesenden, dass der Ortsverband 47 Mitglieder zähle. Weiterhin berichtete er über Veranstaltungen und Versammlungen, die 2017 abgehalten wurden oder an denen teilgenommen wurde, sowie über Gratulationen anlässlich von runden Geburtstagen von Mitgliedern.

Kreisvorsitzender Jürgen Baumgärtner bedankte sich für die Einladung, der er sehr gerne gefolgt sei. Er zeigte sich erfreut über die Anzahl der anwesenden Mitglieder. Eine rege Teilnahme an Versammlungen und Veranstaltungen sei im Hinblick auf Kommunikation und Meinungsbildung wichtig. In der Flüchtlingsfrage warb Baumgärtner für eine Politik mit Maß und Mitte. Deutschland und Europa könnten nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Deshalb gehe es darum, konsequent die Fluchtursachen zu bekämpfen. Zudem müsse die Integration von Menschen mit legalem Aufenthalt intensiviert werden. Dazu gehöre, wie geschehen, das konsequente Verhindern einer Sammelunterkunft mit bis zu 1000 Belegern in der Industriestraße in Kronach im CSU-Alleingang und stattdessen eine dezentrale Unterbringung, dazu gehörten auch Schulklassen, bei denen die Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund einen geregelten Unterrichts nicht beeinträchtigt. Auch die Arbeitserlaubnisse für Menschen mit längerem Aufenthalt in Deutschland müssten liberaler gehandhabt werden, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Ehrungen nahmen der Kreisvorsitzende Baumgärtner und der Ortsvorsitzender Jörg Söllner vor. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden Michael Klingshirn und Klaus Brückle sowie für 35-jährige Mitgliedschaft Hanni Scheidig geehrt.

Als Delegierte in die Kreisvertreterversammlung zur Europoawahl wurden Jörg Söllner, Stefan Heyder, Christian Heyder, David Martin, Martin Schmidt und als Ersatzdelegierte Tobias Treuner, Heiko Wittmann, Klaus Brückle, Alexander Harnisch und Max Heyder gewählt. Veronika Schadeck