Für ein gelebtes Miteinander

Katharina Müller-Sanke



Thurnau — Der Musikverein ist ohne Zweifel einer der Vereine in Thurnau, die für Traditionserhalt und gelebtes Miteinander stehen. Nun erhielt er den Kulturpreis des Landkreises.

Die Konzerte am 1. Mai sind ein wichtiger Beitrag. Der Verein zieht dabei ab den frühen Morgenstunden in kleinen Grüppchen durch den Ort und spielt beinahe an jeder Straßenecke. Aber auch sonst ist der Musikverein zweifelsohne ein Kulturträger. Von konzertanter Musik - wie beim Schlosskonzert - bis hin zur Unterhaltungsmusik bietet der Musikverein seinen Fans verschiedenste Konzerte.



Stolz auf Jugendarbeit

Besonders stolz ist der Verein zu Recht auf seine Jugendarbeit. Dank der Bläserklassen, die in Thurnau statt des klassischen Musikunterrichts gewählt werden können, werden besonders viele Kinder ab der dritten Klasse für die Musik und den Verein begeistert. Der Verein setzt zudem seit einigen Jahren auf ausschließlich professionelle Instrumentallehrer.

Auch im Jugendorchester ist Einzelunterricht bei einem Profi Pflicht. Kein Wunder also, dass das Niveau des Orchesters und auch seine Größe stetig steigt.

Dabei war die Geschichte des Vereins durchaus wechselhaft. In den 90er Jahren hatte das Orchester mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Doch auf Dauer ging der Verein daraus gestärkt hervor. Schon vor der Jahrtausendwende wurde die musikalische Früherziehung ins Leben gerufen und seither immer weiter ausgebaut und zudem auch professionalisiert.

Seit mehr als zehn Jahren leitet nun Dirigent Heimo Bierwirth das Orchester als Dirigent. Seit 15 Jahren bereits gibt es die Bläserklassen.

Bierwirth dirigiert alle Gruppen des Vereins, er ist für die Bläserklassen verantwortlich, führt die Kinder schließlich im Jugendorchester und hin zum Hauptorchester. Er ist für das Orchester und seine Mitglieder eine wichtige Galionsfigur. Dass er ein externer Profi ist, könnte dabei eine Rolle spielen. Der Erfolg ist jedoch nicht nur auf ihn zurückzuführen. Das betont auch Vorsitzender Martin Koslowsky.



Erfolg auf vielen Schultern

"Der Erfolg unseres Orchesters liegt auf vielen Schultern" sagt er und zählt neben der stellvertretenden Vorsitzenden Iris Müller auch den früheren Vorsitzenden Walter Hofmann und viele Musiker auf, die dem Verein sonst noch seit Jahrzehnten die Treue halten.

Und auch die jungen Musiker sind wichtig. In diesem Jahr werden 13 junge Menschen für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Sie alle sind mit acht Jahren durch die Bläserklasse zur Musik gekommen.