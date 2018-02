Für ein aufregendes Schuljahr

Gemeinschaft stärken und Schulleben gestalten - unter diesem Motto fuhr die SMV (Schülermitverantwortung) des Gymnasiums Herzogenaurach gemeinsam mit den Klassensprechern und weiteren engagierten Schülern für zwei Tage nach Obertrubach.

Die 90 Schüler und ihre Lehrer nutzten die jährlich stattfindende SMV-Fahrt, um sich besser kennenzulernen und Veranstaltungen und Aktionen für das laufende Schuljahr zu planen.

Am ersten Tag diskutierten die Teilnehmer in kleinen Gruppen über Themen, die ihren Schulalltag betreffen. Zum Schulfest, zur SMV und zu weiteren Bereichen des Schullebens konnten die Fünft- bis Zwölftklässler hier - auch im Namen ihrer Mitschüler - ihre Meinung einbringen.

Der Abend wurde für Gemeinschaftsspiele und -tänze genutzt, die den Gruppenzusammenhalt - trotz aller Altersunterschiede - stärkten. Tags darauf arbeiteten die SMV-Mitglieder und Klassensprecher in insgesamt neun Arbeitskreisen an verschiedenen Projekten für das Schuljahr 2017/18. So wurden zum Beispiel ein Filmeabend, ein Schulball oder auch ein Sportevent geplant. Währenddessen hatten die Arbeitsgruppen die Möglichkeit, ihre Ideen der ebenfalls anwesenden Schulleitung zu präsentieren und Fragen zu stellen.

Die Abschlusspräsentation zeigte schließlich, wie viele Gedanken sich die Teilnehmer der Fahrt während der zwei Tage gemacht hatten: Eine Vielzahl von neuen Ideen und konkreten Vorstellungen, wie die Schüler selbst ihren Schulalltag verschönern können, sind das erfolgversprechende Ergebnis der diesjährigen SMV-Fahrt.

Die Arbeitskreise werden nun in der Schule weitergeführt, so dass die Ideen umgesetzt werden können. Alle Schüler dürfen sich also auf ein aufregendes Schuljahr freuen. Laureen Eidloth