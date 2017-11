Für die verfolgten Christen gebetet

Open Doors Deutschland ist eingebunden in das internationale Hilfs- und Missionswerk Open Doors, das seit über 60 Jahren im Dienst für verfolgte Christen in mehr als 60 Ländern weltweit tätig ist. In den örtlichen Kirchengemeinden Rentweinsdorf und Salmsdorf gibt es eine ganze Reihe von Gemeindemitgliedern, die sich für die verfolgten Christen einsetzen. Diese gestalteten den Gottesdienst gemeinsam mit Pfarrer Hans Körner am Sonntag, dem weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen.

In diesem Jahr ging es in erster Linie um zwei der Länder, in denen die Verfolgung sehr stark ist, nämlich den Jemen und Eritrea. Nach den einleitenden Worten von Pfarrer Körner gab es einen Kurzfilm über die Arbeit und Organisation von Open Doors und es wurden die Gebetsanliegen vorgetragen. Unter der Leitung von Kirchenvorsteherin Elke Roppelt, die Open Doors schon seit Jahren örtlich vertritt, übernahm ein Team von jungen Leuten die Gestaltung des weiteren Gebetsgottesdienstes. Christine Witter gab hierzu Erläuterungen. Den zahlreichen Gottesdienstbesuchern wurden dann Kurzfilme über den Jemen und Eritrea gezeigt.



Verfolgung Chaos des Krieges

Im Jemen herrscht seit über zwei Jahren Krieg zwischen schiitischen Rebellen und Regierungstruppen. Auch Saudi-Arabien und andere Staaten sind in den Konflikt verwickelt. Durch das Kriegschaos können islamisch-extremistische Gruppen ungehindert agieren. Fast alle ausländischen Christen haben das Land inzwischen verlassen. Die wenigen einheimischen Christen muslimischer Herkunft werden stark verfolgt und müssen ihren Glauben im Verborgenen leben. Seit Eritrea 1993 unabhängig wurde, übt die Regierungspartei unter Präsident Afewerki uneingeschränkte Macht aus. Gerade freikirchliche Christen werden als "Agenten des Westens" und Bedrohung für Staat und Regierung betrachtet.

In seiner Predigt stellte Pfarrer Körner heraus, im Gebet sowie in der Unterstützung für die verfolgten und um des Evangeliums Willen inhaftierten Menschen nicht nachzulassen.

Der weltweite Gebetstag in der Dreieinigkeitskirche wurde von Walter Dold an der Orgel umrahmt. Die Gebetsanliegen wurden von Dieter Lorber, Christine Bock, Andrea Pfeufer, Klaus Roppelt, Karin Körber, Birgit Trautmann und Andrea Schwemmlein gesprochen. sch