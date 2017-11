Für die Seniorenarbeit braucht es mehr Helfer

Winfried Streit (CSU), Mitglied des Marktgemeinderates und Seniorenbeauftragter des Marktes Maßbach, nimmt seine Aufgabe sehr ernst, wie seinem vorgelegten Jahresbericht zu entnehmen ist. Er hat zahlreiche Veranstaltungen besucht, die in erster Linie zur Weiterbildung dienten. Er führte in der Marktgemeinde die "SOS-Rettungsdose" ein. Diese sollten die Seniorinnen und Senioren im Kühlschrank aufbewahren, damit sie die Helferinnen und Helfer zum Beispiel des Roten Kreuzes im Notfall sofort finden. Der Zettel in dieser Dose enthält wichtige Daten für das Rettungspersonal wie die Adresse des Hausarztes oder naher Verwandter und Ansprechpartner sowie Angaben über Erkrankungen und notwendige Medikamente.

Ein weiteres Anliegen des Seniorenbeauftragten sind Mitnahmebänke. Auf ihnen nehmen Seniorinnen und Senioren Platz, die von vorbeifahrenden Autofahrern mitgenommen werden wollen. Außerdem geht es ihm um einen Raum für einen Seniorentreff im Ortsteil Poppenlauer. In den Ortsteilen sollten bis zum Jahr 2023 barrierefreie Gehwege geschaffen werden, so sein Wunsch.

Einen Antrag an den Gemeinderat hat Winfried Streit schon gestellt. "Die vorgestellten Projekte sind als Einzelperson zu bewältigen, jedoch für zukünftige Aufgaben wird eine Gruppe von Senioren benötigt, um größere Aufgaben zu bewältigen", betont der Seniorenbeauftragte.

Deshalb sei es mittelfristig notwendig, weitere ehrenamtliche Helfer zu gewinnen und die Lebensqualität für die Zukunft zu erhalten und auszuweiten.



Verfahrensstand Südlink

Bürgermeister Matthias Klement (CSU) gab einen Bericht über den aktuellen Verfahrensstand hinsichtlich der geplanten Stromtrasse "Südlink". Er teilte mit, dass die Bundesnetzagentur den sogenannten Untersuchungsrahmen für den Abschnitt D (Raum Gerstungen bis nach Arnstein) festgelegt hat. Vor allem müssen die Träger des Vorhabens neben ihren bereits eingereichten Trassen weitere Alternativen untersuchen.

Damit sei der endgültige Verlauf der Trasse weiterhin offen, trug der Bürgermeister vor. Außerdem müssten hinsichtlich der Schutzgüter Wasser und Boden noch differenzierte Untersuchungen angestellt werden. "Die Bundesnetzagentur rechnet mit der Vorlage der geforderten Unterlagen durch die Vorhabenträger im zweiten Quartal 2018. Auf dieser Basis wird die Bundesnetzagentur einen einen

Kilometer breiten Leitungskorridor festlegen, in dem im Rahmen des anschließenden Planfeststellungsverfahrens der konkrete Trassenverlauf fixiert wird", heißt es in den Sitzungsunterlagen.



Städtebauförderung

Der Marktgemeinderat beschloss die Bedarfsanmeldung beim Freistaat Bayern für Zuschüsse zur Städtebauförderung im Jahr 2018. Im kommenden Jahr sind es nur bescheidene 45 000 Euro: Für die ehemalige Synagoge soll, sobald der Grunderwerb unter Dach und Fach ist, ein Nutzungskonzept für 15 000 Euro erstellt werden.

Ein Rahmenplan für das Gelände des alten Bahnhofs, das die Gemeinde ebenfalls kaufen will, soll 10 000 Euro kosten. 20 000 Euro stehen allgemein für Baumaßnahmen in der Liste. In den Jahren 2019 bis 2021 sind 7000 Euro für ein Nutzungskonzept für die Schlossgasse vorgesehen, ein Energiekonzept soll 20 000 Euro kosten.

Für die ehemalige Synagoge sind in diesem Zeitraum 250 000 Euro eingeplant, für die Aufwertung des Schlossparks einschließlich Verbesserung der öffentlichen Zugänglichkeit 8000 Euro.

Baumaßnahmen im Rahmen des kommunalen Förderprogramms von 2018 bis 2020 sind mit 40 000 Euro veranschlagt, von 2021 bis 2023 sind weitere 60 000 Euro verplant. Unter "Sonstige Maßnahmen" stehen 10 000 Euro für Projektfonds und 12 000 Euro für die Evaluierung des Entwicklungskonzeptes. 60 Prozent der Kosten in Höhe von insgesamt 407 000 Euro übernimmt der Freistaat, soweit sie als förderungswürdig angesehen werden. Die restlichen 40 Prozent finanziert die Marktgemeinde und stellt sie in den Haushaltsplan ein. mdb