Für die Muskeln

Die Städtische Volkshochschule bietet ab Dienstag, 27. Februar, wieder einen Kurs "Progressive Muskelentspannung nach Jacobson" (PME) an. Die PME ist eine leicht erlernbare Methode zur Beseitigung nervlicher Spannungszustände, in kurzer Zeit und ohne Medikamente. Sie dient der Steigerung der Lebensqualität, dem Abbau von Stress und Vorbeugen von Burnout. Der Kurs findet an acht Abenden jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr statt. Anmeldung im Vhs-Büro, Maxstraße 23 (Tel.: 0971/807 12 10) oder im Internet unter www.vhs-badkissingen.de