Für die Förtschendorfer Harmonie 1955 ist der Name Programm

Der Gesangverein "Harmonie 1955 Förtschendorf" nahm seine Hauptversammlung zum Anlass, langjährige Mitglieder auszuzeichnen. Mit dem Lied "Lasst uns Freunde bleiben", eröffnete der gemischte Chor das Treffen.

Ehrenvorsitzender Peter Trinkwalter konnte auf drei erfolgreiche Vereinsjahre zurückblicken. Gute Harmonie habe stets bei den Proben und zahlreichen Auftritten geherrscht. Sehr gefragt sei auch der Förtschendorfer Viergesang, der auf sieben Sänger angewachsen ist. 17 Auftritte habe man absolviert und erfreut sich über die Landkreisgrenzen hinaus großer Wertschätzung. Besonderen Dank sagte er seinem Dirigenten Reinhard Wenig, der mit Freude und Hingabe nun seit 38 Jahren den Chor führe.

Chorleiter Reinhard Wenig sprach von einem zwar kleinen, aber gut aufgestellten Chor. Allerdings bräuchte er bei einigen Stimmen dringend Verstärkung. Der Chor verfüge über ein gutes Liedrepertoire aus allen Epochen und Stilrichtungen. Als einen Wermutstropfen bezeichnete er das Interesse der Bevölkerung an den Auftritten im Markt Pressig.

Bürgermeister Hans Pietz lobte den Chor, der eine Bereicherung für die Gemeinde darstelle, für seinen unermüdlichen Einsatz. Der Name "Harmonie" sei Programm. Auch der Vorsitzende des Fränkischen Sängerbundes, Bernhard Zipfel, würdigte das Engagement des Chores und seines Dirigenten Reinhard Wenig.

Aufgrund seiner 50-jährigen Mitgliedschaft und 38-jährigen Tätigkeit als Dirigent wurde Wenig mit der Goldenen Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes ausgezeichnet. In Gold ging diese Auszeichnung für 40 Jahre auch an Werner Konrad, in Silber für 25 Jahre an Gabi Neubauer. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Reinhold Beetz, für 25 Jahre Brigitte Zwingmann mit der Ehrenurkunde des Vereins geehrt. Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand bestätigt. Abschließend gab Trinkwalter einen Rückblick auf das 60-jährige Bestehen im Jahr 2015, das als Meilenstein in die Vereinsgeschichte eingehen werde.

Willibald Jungkunz