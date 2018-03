Für den Amtsgerichtsbezirk Haßberge sucht die Justizbehörde neue Jugendschöffen

Aktuell laufen im Kreisjugendamt Haßberge die Vorbereitungen für die Wahl der Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023. Jugendschöffen wirken als Laienrichter am Jugendschöffengericht beim Amtsgericht Haßfurt oder in der Jugendkammer beim Landgericht Bamberg mit. Wer Interesse an diesem verantwortungsvollen Ehrenamt hat, dem steht laut einer Mitteilung des Landratsamts Haßberge die Möglichkeit offen, sich beim Kreisjugendamt(Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt) bis spätestens 20. März zu melden.

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Haßberge werde in seiner Sitzung am 26. April eine Vorschlagsliste zur Wahl der Jugendschöffen für die Geschäftsjahre bis 2023 erstellen. Die Vorschlagsliste werde daraufhin zu jedermanns Einsicht im Jugendamt aufliegen, heißt es in der Mitteilung. Die eigentliche Schöffenwahl erfolgt dann durch einen beim Amtsgericht Haßfurt gebildeten Wahlausschuss.

Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt und kann nur von Deutschen versehen werden. "Unfähig zum Amt eines Schöffen sind Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt sind", teilt die Kreisbehörde mit. Die Personen sollten bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr vollendet haben, aber noch nicht 70 Jahre alt sein. Sie müssen im Landkreis Haßberge wohnen, gesundheitlich zum Amt geeignet sein und dürfen nicht "in Vermögensverfall" geraten sein.



Kontakt mit der Jugend

Jugendschöffen sollten vor allem erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein. Im Klartext heißt das, dass sie auch im Alltag viel Kontakt mit Heranwachsenden und Jugendlichen haben sollten.

Das Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und - wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes - körperliche Eignung. Dabei sollen bestimmte Berufsgruppen, wie zum Beispiel Lehrer oder Mitarbeiter von Jugendämtern, nicht bevorzugt werden. Vielmehr gehe es darum, geeignete Personen aus allen Kreisen der Bevölkerung zu berücksichtigen.

Im Amtsgerichtsbezirk gibt es während einer Amtsperiode jeweils zwei Jugendschöffenpaare, die immer aus einem Mann und einer Frau bestehen sollen. Sie fällen gemeinsam mit dem berufsmäßigen Jugendrichter die Urteile bei schwerwiegenderen Straftaten, die erhebliche Rechtsfolgen erwarten lassen. Das kann sich um Wiederholungstäter bei Eigentumsdelikten, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder aber auch schwerem Diebstahl, Körperverletzung und Raub handeln.

Daneben sind noch sechs Hilfsjugendschöffen (drei Männer und drei Frauen) zu wählen, die dann zum Zuge kommen, wenn die Hauptjugendschöffen verhindert sind.

Außerdem sind im Landkreis Haßberge auch noch für die Jugendkammer des Landgerichts Bamberg zwei Hauptjugendschöffen (ebenfalls ein Mann und eine Frau) zu wählen. Die Jugendkammern an den Landgerichten verhandeln über die Berufungen gegen Urteile des Jugendrichters beziehungsweise des Jugendschöffengerichts. In erster Instanz verhandeln sie über ganz schwere Straftaten wie etwa Tötungsdelikte.

Wie der Amtsgerichtsdirektor Holger Ebert mitteilt, sind für das Jugendschöffengericht zwei Sitzungstage im Monat vorgesehen, die jedoch nicht immer benötigt werden. Jugendschöffen beim Amtsgericht werden also maximal einmal im Monat zu einer Verhandlung gerufen.

Jugendschöffen müssen vom Arbeitgeber freigestellt werden. Das Gericht zahlt ihnen eine Aufwandsentschädigung und erstattet den Verdienstausfall. red