Für Adventsbasar nicht nur gesägt und gemalt

Im Haus Fischbachtal leuchtet es zur Adventszeit. Das Haus Fischbachtal lädt zum Adventsbasar. Am kommenden Samstag, 18. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr findet in der Soziotherapeutischen Einrichtung im Haus Fischbachtal der beliebte Adventsbasar statt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Fischbachtal haben in ihrer Kreativwerkstatt seit Wochen gesägt, gemalt, gestrickt, gefilzt und gebastelt. Den Einfallsreichtum und der Kreativität, aber natürlich auch der Geschicklichkeit der Bewohner ist es zu verdanken, dass alljährlich neue Geschenkideen ins breite Sortiment aufgenommen werden können.



"Viele leuchtende Objekte"

"Wir haben in diesem Jahr die Anregung der Kunden aufgegriffen und bewusst viele leuchtende Objekte für Weihnachten oder die dunkle Jahreszeit gefertigt. Es gibt ein Leuchte-Schaf fürs Kinderzimmer, stilvolle Sterne mit LED-Lichterkette, Engel und vieles mehr. Die Augen der Besucher werden leuchten", sagt der Leiter der Arbeitstherapie Dirk Raupach augenzwinkernd.

Aber auch wieder die anderen beliebten Holzartikel wie Rentiere, Bäume, usw. und auch gefilzte Sachen sind im breit gefächerten und begehrten Angebot.

Natürlich entstanden auch in der Waschküche wieder schöne gestrickte und gehäkelte Dinge - zum Beispiel die hübschen Hüllen für Wärmflaschen oder Deko-Kissen, ergänzt Gertrud Burger die Leiterin für Garten und Kreativwerkstatt.

Das Haus Fischbachtal lädt zum gemütlichen Bummel durch das bunte Sortiment an Deko- und Geschenkartikeln ein und hat dazu seine leckeren Kuchen gebacken, wozu es natürlich auch Kaffee gibt, wenn man ein bisschen in Ruhe verweilen will. Außerdem ist auch eine Hausführung möglich, bei der man die Arbeit im Haus Fischbachtal kennen lernen kann. Die Bewohner des Hauses Fischbachtal freuen sich über Besucher und Interessenten. eh