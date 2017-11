Für 650 Euro Kosmetika eingesackt

In einem Supermarkt am Seltsamplatz in Forchheim hat ein 32-jähriger Arbeiter am Mittwochabend verschiedene hochwertige Kosmetikartikel im Gesamtwert von circa 650 Euro gestohlen, welche er in seinen Rucksack packte, woraufhin er das Geschäft verließ. Er wird sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen. pol