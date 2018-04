Fünf Nachholspiele

Die Winterpause in der Fußball-Kreisliga Bamberg ist zwar zu Ende, aber aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse bleibt abzuwarten, wie viele der für das Wochenende angesetzten Nachholspiele ausgetragen werden können. Die für Samstag vorgesehene Partie SpVgg Stegaurach - ASV Naisa wurde bereits am Freitag abgesagt.

Im ersten Punktspiel des Jahres bekommt der TSV Schlüsselfeld (12.) heute mit dem Tabellenzweiten aus Buttenheim eine ganz harte Nuss vorgesetzt. Die Heimelf hat sich im Winter verstärkt und will zum Auftakt gleich ein Zeichen setzen (Hinspiel 1:3). - Der zum Saisonende scheidende Trainer der DJK Stappenbach , Manfred Distler, will seinem Nachfolger Mario Meth ein Kreisligateam übergeben. Im Kampf gegen den Abstieg steht der Vorletzte aber mit dem Rücken zur Wand. Mit dem starken Aufsteiger SC Reichmannsdorf kommt am Sonntag der Sechstplatzierte, der diesen Rang nicht als Ende der Fahnenstange ansieht (Hinspiel 0:2). - Der Tabellenführer SV Zapfendorf darf sich im Derby gegen die SpVgg Rattelsdorf keinen Ausrutscher leisten, denn der Verfolger aus Buttenheim liegt nur einen Zähler zurück. Die Rattelsdorfer haben in dieser Partie nichts zu verlieren, die noch fehlenden Punkte zum Klassenerhalt will der Fünfte anderswo einfahren (Hinspiel 2:0). - Der Tabellenachte SV Ober-/Unterharnsbach kann mit einem Heimerfolg den ASV Sassanfahrt, der einen Zähler mehr auf dem Konto hat, überholen. Der Gast hat aber noch eine Rechnung offen, denn das Hinspiel verlor er auf eigenem Platz mit 1:2. Doch damals war der Aufsteiger in der Kreisliga noch nicht angekommen. - Mit dem SV-DJK Tütschengereuth (14.) und der DJK Gaustadt (13.) stehen sich zwei punktgleiche Teams gegenüber, denen im Abstiegskampf nur ein Sieg weiterhilft. Die Heimelf war mit der Vorbereitung zufrieden und will morgen mit ihrem Gast die Plätze tauschen (Hinspiel 3:2). ps