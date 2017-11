Fünf Jacken bei Feier im Sportheim geklaut

Freitag Nacht hat ein 33-Jähriger seine blaue Daunenjacke in der Umkleidekabine des Sportvereins in Hallerndorf aufgehängt auf nach einigen Stunden feststellen müssen, dass diese sowie mindestens vier weitere Jacken anderer Gäste der dort stattfindenden Feier von einem bislang noch unbekannten Täter entwendet wurden. Die Jacke mit Kapuze der Marke Tommy Hilfiger hatte ein blaues Innenfutter und einen Wert von rund 100 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen machen konnte, wendet sich an die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/7090-0.