Fünf Frauen unter den 88 Kartlern

Zum traditionellen Schafkopfrennen des CSU-Ortsverbandes Weingarts-Kunreuth fanden wieder zahlreiche Schafkopffreunde aus Nah und Fern den Weg ins "Maigischer" Sportheim. 88 Teilnehmer, darunter auch fünf Damen, trugen sich in die Startliste ein und spielten um die zahlreiche Sachpreise.

Nach der Begrüßung durch Ortsvorsitzenden Edwin Rank wurde an den 22 Tischen teilweise lautstark, aber wie immer in Weingarts fair gespielt.



Ein Forchheimer gewinnt

Am Ende stand nach 60 Spielrunden der Forchheimer Willi Mainusch als Gewinner fest, der sich über ein Preisgeld von 200 Euro freuen konnte. Auf den weiteren Plätzen folgten Alexander Büttner aus Burk (125 Euro) und Peter Weiß aus Heiligenstadt (75 Euro). Auf Platz 5 wurde JU-Kreisvorsitzender Philipp Ochs bester Kartler aus "Maigisch". Vor der Siegerehrung hatte der CSU-Kreisvorsitzende MdL Michael Hofmann seine Freude zum Ausdruck gebracht, dass in Weingarts der Brauch des Schafkopfkartelns so erfolgreich gepflegt werde. red