Führungswechsel bei Landesjustizkasse

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurde Rechtspflegedirektor Peter Hofmann zum Leiter der Landesjustizkasse Bamberg bestellt. Das Bestellungsschreiben wurde ihm jetzt durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts Bamberg, Clemens Lückemann, ausgehändigt. Peter Hofmann wird damit die Nachfolge von Rechtspflegedirektor Wolfgang Rebhan antreten, der mit Ablauf des 31. Dezember in den Ruhestand tritt, teilt die Pressestelle des Oberlandesgerichts mit.

Peter Hofmann (59 Jahre) war nach der Rechtspflegerprüfung zunächst als Rechtspfleger in verschiedenen Abteilungen beim Amtsgericht Haßfurt in der früheren Zweigstelle Ebern tätig. Danach folgten Stationen bei der damaligen Oberjustizkasse Bamberg und dem OLG Bamberg.

Nach seiner Zeit als Geschäftsleiter der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde Peter Hofmann am 1. November 2008 an die Landesjustizkasse Bamberg versetzt. Er ist dort als Leiter des Sachgebiets Buchführung und ständiger Vertreter des Leiters der Landesjustizkasse Bamberg tätig. red