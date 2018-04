Führungen im Gemüsebauversuchsbetrieb

Anbau im Freiland und unter Glas





Erstmalig bietet der Gemüsebauversuchsbetrieb der bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Bamberg regelmäßige öffentliche Führungen an. Von April bis September, jeweils am letzten Montag im Monat ab 17 Uhr, können einzelne Interessierte, aber auch kleinere Gruppen Blicke in die Gewächshäuser werfen, die weitläufige Freilandfläche erkunden oder in den jahreszeitlich gestalteten Schaugärten auf eine ganz besondere kulinarische Sinnesreise gehen.Bei den Führungen erhalten die Besucher einen Einblick in die Versuchsarbeit der bayerischen Landesanstalt. Der Gemüsebauversuchsbetrieb hat seinen Schwerpunkt im biologischen Freiland- und Unterglasgemüseanbau, führt aber auch einige Versuche im Gewächshaus im konventionell integrierten Anbau durch.Topaktuelle Themen sind hier der Einsatz von LED-Beleuchtung im Gewächshaus sowie der Anbau in hydroponischen Anbausystemen. Dabei lernen unter anderem Salate und Kräuter das Schwimmen und Wachsen in Wasserbecken. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Tipps für den Gemüseanbau im Hausgarten.Treffpunkt für die Führungen ist am Haupteingang vor dem Bürogebäude, Galgenfuhr 21. Das Angebot richtet sich speziell an einzelne Personen, insbesondere Berufstätige sowie an kleine Gruppen. Die Führungen finden in deutscher Sprache jeweils ab 17 Uhr am 30. April, 28. Mai, 25. Juni, 30. Juli, 27. August und 24. September statt und dauern rund eineinhalb Stunden. Der Kostenbeitrag von fünf Euro pro Person wird vor Ort vom Gästeführer entgegengenommen.Eine Anmeldung ist für Einzelpersonen nicht erforderlich. Größere Gruppen werden gebeten, sich über die Online-Anmeldung oder die Kontaktdaten auf der LWG-Homepage (Bayerische Gartenakademie) für einen individuellen Führungstermin anzumelden.Weitere Informationen und eine Anfahrtsbeschreibung gibt es auch im Internet unter www.lwg.bayern.de/gartenakademie/fuehrungen . Die Anmeldung für Gruppen ist per E-Mail an fuehrungen@lwg.bayern.de oder unter der Telefonnummer 0931/9801-156 möglich.Im Rahmen der "Bio-Erlebnistage 2018" finden zusätzlich am 13. und 18. September jeweils ab 17 Uhr Führungen statt.