Führungen im alten Rathaus

Unter dem Motto "Macht und Pracht" beteiligt sich die Gemeinde Gundelsheim am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, und öffnet für alle interessierten Besucher von 10 bis 17 Uhr die Türen des Alten Rathauses in Gundelsheim. Bürgermeister Jonas Merzbacher (SPD) und Gemeindearchivarin Maria Köppl führen um 11 Uhr bzw. um 14 Uhr Interessierte durch die Räumlichkeiten des historischen Gebäudes. Landrat Johann Kalb (CSU) kommt um 12.30 Uhr vorbei. Mit buntem Rahmenprogramm für Groß und Klein, einem Quiz mit attraktiven Preisen sowie Jazz-Musik ist für Unterhaltung gesorgt und auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. red