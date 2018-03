Führung mit der Coburger Marktfrau

Die Zeitschrift GEO hat den Coburger Marktplatz erst vor wenigen Wochen zu einem der schönsten Marktplätze in Deutschland gekürt. Da lohnt sich ein vertiefter Blick hinter die Kulissen. Dazu lädt die "Coburger Marktfrau" Rosemarie Späth am Samstag, 24. März, bei ihrer Stadtführung ein. Los geht es um 13.30 Uhr vor der Hofapotheke am Marktplatz. Da gibt es viel zu erzählen, denn die Marktfrau kennt sich gut in ihrer Heimatstadt aus. Tickets bekommt man zu Führungsbeginn bei der Marktfrau selber. red