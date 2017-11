FSV Ziegelerden muss sich in Knellendorf vorsehen

Noch zwei komplette Spieltage und danach einige Nachholspiele stehen in der A-Klasse 5 auf dem Programm. Die vorletzte Runde vor der Winterpause geht mit einer Ausnahme am morgigen Sonntag über die Bühne. Nur in Höfles wird schon heute um 12.15 Uhr gespielt. Dann steht die schwere Aufgabe gegen die SG Schmölz bevor.

Weiter geht es morgen schon um 12 Uhr bei der SG Roth-Main II (gegen Redwitz). Ab 12.15 Uhr will der TSV Weißenbrunn II gegen den SV Seelach seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen. Das sollte gelingen.

Spitzenreiter SV Neuses steht ab 14 Uhr gegen die SG Gehölz vor einer lösbaren Aufgabe und dürfte seinen deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz wahren. Der FSV Ziegelerden ist weiter im Rennen, muss sich aber vorsehen, denn beim SV Knellendorf werden die Trauben ziemlich hoch hängen. Der ATSV Gehülz ist mittlerweile auf Platz 5 zurückgefallen. Die Aufgabe gegen den FC Wallenfels II ist alles andere als ein Selbstgänger.



Absage in Mitwitz

Abgesagt wurde das Spiel FC Mitwitz III - FC Kirchlein. han