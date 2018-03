FSV sucht dringend zwei Vorsitzende

Die FSV-Ortsgruppe Streitberg sucht dringend einen Ersten und Zweiten Vorsitzenden. Deshalb mussten auch die Ehrenvorsitzende, Marga Eckert, und Schriftführer Klaus Krotsch die Mitgliederversammlung im Gasthof Sponsel in Oberfellendorf leiten. Wie den Berichten der einzelnen Spartenleiter zu entnehmen war, ist der Verein ansonsten gut aufgestellt. Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Ehrung langjähriger Mitglieder.

So gehört Hans-Jürgen Kaiser der Ortsgruppe seit 40 Jahren an. Viele Jahre war er in dieser Zeit Zweiter Vorsitzender. Vom FSV-Hauptverein war dessen Vorsitzender, Reinhardt Glauber gekommen, um dem treuen Mitglied das Ehrenzeichen in Gold zu überreichen. 25 Jahre dabei und mit Silber dekoriert wurden: Doris Kraus, Irmtrau Schmid-Götz, Verena Küspert, Heidi und Werner Penning, Martin Weiss, Gerhard und Kerstin Lumm, Martin Kraus.

Glauber lobte die Qualität der Pflege des über 80 Kilometer langen Wanderwegenetzes durch die Ortsgruppe Streitberg. Auch der Erhalt von Volks- und Brauchtum, sowie das Trachtenwesen nehmen im Heimatverein einen hohen Stellenwert ein, stellte der Hauptvorsitzende heraus. Markierungs- und Wegewart Wolfgang Römer berichtete, dass die Ortsgruppe drei Personen zur Wanderwarteausbildung für das Leaderprogramm des Hauptvereines angemeldet habe.

Der Pflege des Rundweges "Schwarzer Ring" soll in den nächsten Wochen ein besonderes Augenmerk gewidmet werden. "Was bei der Entbuschung der Burg Streitberg an Material angefallen ist, war unglaublich", so Wolfgang Römer. "Wir haben bewiesen, dass wir es können." In der ehemaligen Köferlein-Scheune seien zwei Räume als Werkstatt und Lagerräume angemietet worden.



Oberfranken-Projekt ausgeweitet

Kulturbeauftragter Toni Eckert gab bekannt, dass das Oberfranken-Projekt "Marktgrafenkirchen" auf die Laurentiuskirche in Muggendorf und die Dreieinigkeitskirche in Streitberg ausgeweitet wurde. Ziel des Leader-Projektes "Lochgefängnis" auf der Streitburg sei es, den Strafvollzug des Mittelalters möglichst zeitnah zu rekonstruieren.

Der Besuch der Sternwarte auf dem Feuerstein, ein Erlebnistag "Mühlen und Wasserkraft an der Wiesent", ein Blick hinter die Kulissen der Dampfbahn, sowie Kegelabende waren Aktivitäten von Ingrid Saal mit der FSV-Jugend. Die Trachtenbeauftragte Christa Hösch ist stolz, dass die Ortsgruppe drei Generationen an Frauentrachten vorzeigen könne. Dies tat der Heimatverein auch auf dem Landfrauentag in Forchheim.

Jörg Ankenbrand wies geordnete, finanzielle Verhältnisse nach. Da er sein Amt zurückgab, wählte die Versammlung als neuen Schatzmeister, Werner Kraus.

Wiesenttals Bürgermeister Helmut Taut lobte: "Ihr, die FSV'ler, seid eine schlagkräftige Truppe." Die drei Heimatvereine und der Markt Wiesenttal sitzen hinsichtlich ihrer Aufgabenstellung im gleichen Boot, stellte das Gemeindeoberhaupt fest. hl