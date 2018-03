FSV Krum will Hinspielerfolg wiederholen

Krum, Knetzgau und Dampfach starten am Sonntag aus der Winterpause der Fußball-Bezirksliga Unterfranken Ost. Spielbeginn ist jeweils um 15 Uhr.



FSV Krum - TSV Rannungen "Ich bin heilfroh, dass am Sonntag endlich und wahrscheinlich die Spiele losgehen", sagt Tobias Burger, Trainer des FSV Krum (6./25 Punkte). Seit dem 15. Januar bereitet sich der FSV auf den Start nach der Winterpause vor, die Spieler seien nach wie vor "sehr ehrgeizig", und mit dem verschobenen Start nach der Winterpause erwartet Burger, "dass die Spieler die Investitionen des Vereins zurückzahlen". Und zwar in Form von Punkten - immerhin hatte der Verein mehrere Spiele auf Kunstrasenplätzen organisiert. Gegner am Sonntag ist der TSV Rannungen (15./13), und den hatten die Krumer im Hinspiel mit 5:1 deklassiert. Auch für das Rückspiel peilt Burger drei Punkte an: "Die brauchen wir für den Klassenerhalt, der ist noch nicht gehalten." Es werde aber ein "ganz schweres Spiel" werden, denn Rannungen hatte sich in der Hinrunde mit Verletzungssorgen herumgeplagt. "Da wird jetzt eine ganz andere Mannschaft auflaufen. Das wird ein schwerer Gegner", sagt der Trainer im Hinblick auf die erste Partie nach der Winterpause.



FSV Krum: Weinmann, Gräf - Bujtor, Max Witchen, Fösel, Vogel, Degen, Räth, Stößlein, Lommel, T. Durst, Glöckner, Rippstein, Tunc, J. Schmitt, Pasquot

TSV Knetzgau -

SG Oberschwarzach/Wieb.

An das Hinspiel zwischen dem TSV Knetzgau (14./14 Punkte) und der SG Oberschwarzach/Wiebelsberg (7./24) hat TSV-Spielleiter Alexander Hamburger gemischte Erinnerungen. Nach 23 Minuten lag der TSV mit 0:3 hinten. "Die haben gedrückt ohne Ende, das ging nur ,Zack-Bumm-Drin‘." Unterm Strich stand aber ein 3:3, das Ergebnis eines "sehr intensiven Spiels von beiden Seiten". Am Sonntag erhofft sich Hamburger ein "positiveres Ergebnis zu unseren Gunsten". Der Platz präsentiert sich zumindest bespielbar, und das größte Bestreben sollte es sein, "die Offensive des Gegners nicht zur Entfaltung kommen zu lassen". Die Abwehr möge die "üblichen Verdächtigen" wie deren erfolgreichsten Stürmer Simon Müller oder Philipp Mend gar nicht erst aus den Augen zu verlieren. Vor allem sind die Oberschwarzacher für ihre Lauffreude bekannt, "die geben bis zur 90. Minute nicht auf". Daher heißt es: selbst konzentriert stehen, keine Fehler im Spielaufbau zu machen und selbst zum Torerfolg zu kommen. gch



TSV Knetzgau: Oppermann, Zirkel, Weißkopf - Kandler, Heide, Mühlfelder, Schwinn, Strätz, Barth, Zangl, Wirth, Schenk, Frison, Huth, Gocker, Korn



FC Strahlungen -

DJK Dampfach

Die Dampfacher (13./14) bestreiten am Sonntag ihr erstes Pflichtspiel in diesem Jahr beim FC Strahlungen (8./24). Nach drei Niederlagen zum Saisonbeginn stabilisierte FC-Coach Thorsten Seufert sein Team und kletterte nach sieben Spielen ohne Niederlage auf den vierten Platz. Die sechs Partien danach brachten dann nur noch sieben Zähler.

Dennoch hat Thorsten Seufert im zweiten Jahr seine Mannschaft um den quirligen Torjäger Tim Krais in der Bezirksliga etabliert. Die Vorbereitung bei der DJK war zwar intensiv, aber nicht optimal, da einige Spieler durch Krankheiten und berufliche Verpflichtungen nicht alle Trainingseinheiten absolvierten. Außerdem sind viele Vorbereitungsspiele ausgefallen. Wo die Mannschaft tatsächlich steht und ob die Abschlussschwäche abgestellt werden kann, bleibt abzuwarten. Dennoch hat die DJK als Ziel den Klassenerhalt ausgegeben - umso wichtiger ist ein erfolgreicher Start. Die DJK hofft zusätzlich auf einen starken Rückhalt durch den neuen Torwart Malte Schulze-Happe. "Wir müssen in den nächsten Wochen wie ein verschworener Haufen zusammenhalten und gemeinsam mit allen Mitteln den Karren aus dem Dreck ziehen", fordert Spielleiter Werner Griebel. Es fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Sebastian Arnold, Lois Jilke und Alexander Prichodko. hd



DJK Dampfach: Schulze-Happe - Geßendorfer, Greb, Hau, A. Jilke, N. Neubauer, Reich, Riedlmeier, Sahlender, Schleicher, Tudor, Wagner, Winter, Yeniay, Yücetag