FSV Krum siegt knapp, TSV Knetzgau verliert deutlich

Der FSV Krum gewinnt sein Heimspiel gegen Rannungen knapp, der TSV Knetzgau unterliegt zu Hause deutlich der DJK Oberschwarzach. Die Partie zwischen Strahlungen und Dampfach ist ausgefallen.



Bezirksliga Unterfranken Ost

FSV Krum -

TSV Rannungen 1:0

Auf einem extrem schwer bespielbaren Untergrund beim FSV Krum mussten in der ersten Partie nach der Winterpause - Gegner war der TSV Rannungen - gleich drei Fußballer vorzeitig unter die Dusche. "Es war aber kein einziges wirklich grobes Foulspiel", sagt FSV-Trainer Tobias Burger. Eher seien die Spieler etwas zu rustikal gewesen oder kamen den berühmten Tick zu spät. Zweimal erwischte es den FSV, zweimal die Gegner. Fußball wurde aber auch gespielt - über das 1:0 sagt Burger: "Eins zu Null ist auch gewonnen. Wir haben drei Punkte, das ist das Beste an der Sache."

Von der mannschaftlichen Leistung war der Trainer dieses Mal nicht überzeugt. Was ihn versöhnlich stimmte, war der Umstand, "dass wir als etablierter Bezirksligist gegen einen Aufsteiger gewinnen, so etwas darf man vom FSV Krum auch erwarten". Mann des Tages war sein Torhüter Kevin Weinmann, der mit einigen sehr guten Paraden seiner Mannschaft die drei Punkte sicherte. Rannungen steckte nie auf und blieb bis zum Schluss der erwartet unangenehme Gegner.

Das Tor durch Andre Stößlein (34.) war das Ergebnis eines gelungenen Spielzuges, in dem beide Flügel involviert waren und alles geduldig wartete, bis sich Stößlein zentral vor dem Strafraum freigelaufen hatte. Ein überlegter Pass, ein überlegter und cleverer Flachschuss - und der Siegtreffer war besiegelt. Nach der Pause traf Stößlein noch den Pfosten des Rannunger Gehäuses. Weil sich die Gäste nie aufgaben, "hätten sie auch ein Unentschieden verdient gehabt. Aber im Fußball zählt kein verdient oder unverdient, wir haben drei Punkte und das zählt".

Krum: Weinmann - Fösel, Bujtor, Degen, Ma. Witchen, Durst, Vogel, Schmitt (77. Glöckner), Räth (77. Lommel), Stößleion, Rippstein (Tunc, 90.+3). / Schiedsrichter: Stefan Mildenberger (Maroldsweisach) / Zuschauer: 130 / Tor: 1:0 Andre Stößlein (34.) / Gelb-Rot: Dustin Fösel (FSV, 60.) / Rot: Florian Degen (FSV, 90.), Lukas Englert (TSV, 23.)

TSV Knetzgau -

SG Oberschwarzach 0:3

Wieder kassierte der Aufsteiger TSV Knetzgau gegen Oberschwarzach drei Tore. Und weil der TSV dieses Mal leer ausging, nahmen die Gegner auch die drei Punkte mit. Wie zu erwarten drückten die Gäste erbarmungslos in Richtung Knetzgauer Gehäuse, "und sie waren sehr viel präsenter und auch sicherer in den Zweikämpfen als wir", sagt TSV-Sprecher Peter Keller. Nach 20 Minuten fand der TSV endlich ins Spiel, lief da aber schon einem Rückstand hinterher. Ein Freistoß segelte hoch in den Knetzgauer Strafraum, und von hinten warf sich SGO-Spielertrainer Müller mit Vehemenz rein und traf mit einem schönen Flugkopfball. Sein Trainerkollege Alexander Greß traf in der 37. Mit einem Schuss von links ins lange Eck. Das dritte Tor fiel auf kuriose Weise: Renno hielt drei Minuten vor Schluss einfach drauf, vom Rücken seines Mitspielers Bauer prallte der Ball ab und ging unhaltbar für Oppermann im TSV-Gehäuse in die Maschen. Wobei die SGO sich noch die ein oder andere sehr gute Chance rausgespielt hatte, etwa durch Müllers Pfostentreffer. Oder in der 53. Minute, als einmal mehr Müller den Ball aus acht Metern an Oppermann scheiterte. Eine der wenigen TSV-Chancen versemmelte Dominik Zangl, als er nach Zuspiel von Schwinn aus acht Metern in SGO-Torhüter Wilms seinen Meister fand.

Knetzgau: Oppermann - Kandler (20. Lindner), Mühlfelder, Schwinn, Strätz, Barth, Zangl, Wirth, Gocker (60. Korn), Frison, Schenk / Schiedsrichter: Tobias Horn (Mönchstockheim) / Zuschauer: 100 / Tore: 0:1 Simon Müller (4.), 0:2 Alexander Greß (37.), 0:3 Eric Renno (87.)



FC Strahlungen -

DJK Dampfach ausgef.

Schiedsrichter Cihan Arslan hat die Partie wegen Unbespielbarkeit des Hartplatzes nicht angepfiffen. gch