Frühstück mit Infoveranstaltung

Im Rahmen des Projektes "Stadtteilmütter Känguru Wüstenahorn" bietet der Caritasverband den Gesundheitskurs für Familien aus dem Stadtteil Wüstenahorn und der Stadt Coburg an. Kursbeginn ist am Donnerstag, 1. März. Die Infoveranstaltung dazu findet am Dienstag, 20. Februar, von 10 bis 12 Uhr im Rahmen des Stadtteilefrühstücks statt. Anmelden kann man sich dazu unter der Telefonnummer 237862 (nachmittags) oder 814427 (vormittags). red