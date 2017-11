Frühschoppen nach Kranzniederlegung

Anlässlich des Volkstrauertages gedenken die Reservistenkameradschaft und die Feuerwehr aus Platz am Sonntag, 19. November, den Toten und Gefallenen beider Weltkriege mit einer Kranzniederlegung. Im Vorfeld findet um 9.30 Uhr der Gottesdienst in Geroda statt. Treffpunkt und Aufstellung zur Kirchenparade ist um 9.10 Uhr am Bürgerhaus in Geroda. Die Kranzniederlegung ist gegen 10.50 Uhr am Friedhof in Platz vorgesehen. Anschließend findet ein Frühschoppen im Schulungsraum

der Freiwilligen Feuerwehr statt. sek