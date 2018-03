Frühschichten im Haßfurter Pfarrsaal

Zur Einstimmung auf die Kartage und das Osterfest finden in der Pfarrei St. Kilian Haßfurt drei Frühschichten statt. Frühschichten deshalb, weil sich die Gläubigen an den Kartagen von Montag, 26. März, bis Mittwoch, 28. März, in aller Frühe treffen und sich bei Gebet, Liedern und Meditation auf die Kartage einlassen. Die drei Frühschichten unter der Leitung von Diakon Manfred Griebel und der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, Elisabeth Graßer, finden jeweils um 6 Uhr im Pfarrzentrum (Pfarrsaal) Haßfurt statt. Nach den Frühschichten gibt es ein gemeinsames Frühstück. red