Die Veranstaltung "Frühlingsspaziergang" des Stadtmarketings gemeinsam mit der Therme-Natur findet heute ab 14.30 Uhr statt. Los geht es am Rathaus. Von dort verläuft der Weg durch die Kirchgasse in Richtung Park der Generationen. Im angrenzenden Wallgraben sind dann bereits die ersten blühenden Krokusse zu sehen. Gemeinsam geht es weiter in den Kurpark, in welchem es hoffentlich ebenfalls bunt blüht. red