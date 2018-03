Frühlingshafte Melodien

red



Am Donnerstag, 22. März, präsentiert das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen um 19.30 Uhr in der Wandelhalle eine klangliche Vielfalt seines Könnens. Unter der musikalischen Leitung von Matthias Zull lassen die jungen Musiker mit zauberhaften Melodien den Frühling in die Wandelhalle einziehen.Unter dem Motto "Der Winter geht" werden beschwingt fröhliche, aber auch traditionelle Melodien gespielt, die so die Vorfreude auf den Frühling steigen lassen.Das Publikum kann sich zudem auf das preisgekrönte Posaunentrio freuen. Bei "Jugend musiziert" gewannen die drei Musiker den Regionalwettbewerb und präsentieren nun ihre klangliche Vielfalt mit zwei besonderen Stücken. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, oder kissingen-ticket@badkissingen.de