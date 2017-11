"Frühlingserwachen" kam gut an

Eine gelungene Theaterpremiere gab es am vergangenen Samstag für die Laienspielgruppe Schneckenlohe im bis auf den letzten Platz besetzten Saal der Gastwirtschaft "Trukenbrod" (Ponyhof) bei ihrem Lustspiel in drei Akten von Regina Rösch "Frühlingserwachen oder Auf gute Nachbarschaft".

Wie eigentlich bei jeder Aufführung der traditionsreichen Laienspielschar mit ihrer 1. Vorsitzenden Doris Höhn an der Spitze, bot man auch diesmal wieder den Zuschauern, darunter auch 1. Bürgermeister Knut

Morgenroth, ein paar vergnügliche, unterhaltsame und lachmuskelintensive Stunden. Darauf können sich auch die Besucher der noch folgenden fünf Aufführungen freuen, die jedoch bereits alle ausverkauft sind.



Acht Darsteller

Begrüßt wurden die Zuschauer durch Regisseur Gerold Vogt und bevor sich für die acht Darsteller der Vorhand zum ersten Mal hob, sorgte Guido Fehn für eine musikalische Einleitung, sowie die beiden Kinder Julius Fischer und Louis Fehn. Da,wie bereits kurz erwähnt, noch fünf weitere Aufführungen folgen, soll an dieser Stelle nur ein kurzer Blick auf den Inhalt des Stückes gegeben und noch nicht so viel verraten werden.

Verraten kann man allerdings, dass sich jeder, der eine der begehrten Eintrittskarten ergattert hat, sich schon heute auf seinen Besuch freuen kann.

Zum Inhalt: Der Frühling ist erwacht, doch bei den Familien Aumüller und Dürr läuft das Leben in seinen geregelten Bahnen weiter. Jeden Abend kommen die beiden Freunde Hans-Peter und Ernst-Wolfgang nach einem harten und stressreichen Tag im

Amt mit schmerzenden Füßen und erschöpft von der Arbeit zurück. Bereits am Hofeingang werden sie von ihren Ehefrauen Irmtraud und Rosemarie mit Strickweste und Hausschuhen "liebevoll" und aufopfernd empfangen und versorgt. Mitten in ein überlebenswichtiges und erholsames Fußbad der Ehemänner platzt die Nachricht, ein neuer Nachbar würde in das renovierungsbedürftige Nachbarhaus einziehen. Hierbei soll es sich um eine wichtige und angesehene Person des öffentlichen Lebens handeln. Die Aufregung ist groß und so wird nach diversen Nachforschungen, die das Gerücht leider bestätigen, ein gebührender Empfang vorbereitet. Nun nimmt das Geschehen seinen Lauf, jedoch anders als geplant - wie sollte es auch anders sein. hfm