Frühjahrssammlung: BRK bittet um Spenden

Der Kreisverband Forchheim des Bayerischen Roten Kreuzes bittet im Rahmen der Frühjahrssammlung (19. bis 25. März) wieder um finanzielle Unterstützung. Die Sammlung wird von ehrenamtlichen Helfern durchgeführt und ist eine Möglichkeit, mit der Bevölkerung in persönlichen Kontakt zu kommen. Mit der Spende tragen die Bürger dazu bei, die ehrenamtlichen BRK-Kräfte zu schulen, damit sie den wachsenden Ansprüchen an ihre Arbeit im Katastrophenschutz, in der Flüchtlingshilfe und in der Breitenausbildung gerecht werden können. Aber auch Menschen in Not sollen mit Hilfe der Spende unterstützt werden. Die Spenden aus dieser Frühjahrssammlung bleiben in den sammelnden Gemeinschaften und werden direkt für die Arbeit vor Ort verwendet. red