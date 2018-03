Frühjahrsblüher am Sodenberg

Eine naturkundliche Wanderung zu den Frühjahrsblühern im Bereich des Sodenbergs über Diebach und nach Hammelburg zurück unternehmen die Mitglieder des Rhönklub-Zweigvereins Hammelburg am Samstag, 14. April. Die Halbtageswanderung startet um 13 Uhr am Postamt in der Stadt. Die Führung übernimmt Werner Lippmann. sek