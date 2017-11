Beim Verein für Heimat- und Dorfgeschichte Unterneuses findet ein Vortrag über sakrale Orts- und Flurnamen sowie frühchristliche Kultur in Franken statt. Referent ist Joachim Andraschke aus Bamberg. Der Vortrag am Mittwoch, 29. November, beginnt um 19 Uhr im Feuerwehrhaus in Unterneuses. Zu diesem Vortrag sind alle Dorfbewohner und sonstige Interessenten eingeladen. red