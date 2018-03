Frohe Ostern im Hain

Seit über zehn Jahren wird immer zur Osterzeit ein seltsamer Hase im Bamberger Hain gesichtet. Oft sitzt er reglos wartend auf Steinen und Bänken. Alle Versuche von Kindern, ihn einzufangen, waren bisher vergeblich. Doch sind ihm beim Fliehen öfters bunte Eier entfallen. Der Hase wartet auf Besucher des "Literarischen Osterspaziergangs", den das Brentano-Theater alljährlich gestaltet. Die poetische Eier-Lese bietet Gedichte und Geschichten oval ums Ei, von Osterhasen und Gefühlen. Aber auch Gedanken zum Thema "Auferstehen" sind zu hören. Treffpunkt ist vor dem Bootshaus, spaziert wird am Ostersonntag, 1. April, um 16 Uhr, und am Ostermontag, 2. April, um 11 Uhr. Anmeldungen sind nicht nötig. Der Hase verfügt sogar über die Fähigkeit, sich notfalls in einen Schneehasen zu verwandeln, teilt Prinzipal Martin Neubauer noch mit. red