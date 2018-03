Fröhlicher Oster- Familiengottesdienst

Wem die Osternacht am Sonntag in Rugendorf (5 Uhr) zu früh ist, der kann in Stadtsteinach um 10 Uhr einen fröhlichen Osterfamiliengottesdienst feiern. Herzliche Einladung ergeht an Jung und Alt, sich gemeinsam an das Wunder der Auferstehung Jesu Christi zu erinnern. Im Anschluss gibt es für die Kinder eine kleine Überraschung. red