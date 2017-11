Am Wochenende besteht die letzte Gelegenheit, die Gemälde von Manfred Hürlimann im Reich der Porzellane und Fayencen der Sammlung Ludwig Bamberg zu erleben. Nur noch bis einschließlich Sonntag ist unter dem Titel "Lust und Verlust" im Alten Rathaus Bamberg Hürlimanns frivol morbide Bilderwelt zu sehen. Der Nürnberger Künstler mit Schweizer Wurzeln ließ sich bei seinen Besuchen in der Sammlung Ludwig Bamberg mit ihren Porzellanen und Fayencen von den Figuren und Kannen und Tischfontänen des Rokoko zu einer Bilderserie inspirieren. Sie wird gemeinsam mit ihren Vorbildern präsentiert, so dass die Gemälde mit den Objekten in einen Dialog treten. Geöffnet 10 bis 16.30 Uhr. red