Frist verlängert beim Handy-Video-Contest

Für junge Leute findet ein Handy-Video-Wettbewerb zum Thema "Freiraum Coburg?! Raum in Gefahr, zeige es in 360 Grad!" statt. Dabei geht es um persönliche Entfaltungsräume und ihre Einschränkung. Die Einsendefrist wurde verlängert und geht jetzt bis Donnerstag, 30. November. So geht die Teilnahme: Mit dem Handy einen 360 Grad-Videoclip drehen, der eine Minute dauert (oder kürzer), Kommentar zufügen, dann das Video per WhatsApp unter 0152/24852462, über Facebook (www.facebook.com/jugendzentrum.domino) oder persönlich auf einem USB-Stick (mit Name, Titel, Telefonnummer) im Jugend- und Kulturzentrum Domino, in der Schützenstraße 1a, abgeben. Die Beiträge erhalten Auszeichnungen in drei Kategorien (1. Raum in Gefahr, 2. schönster Augenblick, 3. das beste Argument). Hierbei können tolle Preise gewonnen werden wie zum Beispiel eine Action Cam oder die Mitwirkung an einen Kurzfilm. Weitere Informationen erteilen auch gerne die Mitarbeiter des Jugend- und Kulturzentrums Domino unter der Telefonnummer 09561/819771. red