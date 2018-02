Frisch, witzig, frech und modern

Die Theatergastspiele Fürth präsentieren am Samstag, 17. Februar, das Stück "Auf dünnem Eis" von Eric Assous. Unter der Regie von Holger Berg zeigen die Schauspieler Petra Kleinert und Roberto Guerra in der Komödie Szenen aus einer Ehe auf eine witzige und moderne Weise. Das Theaterstück findet ab 19.30 Uhr im Kurtheater statt. Mit Witz und Humor wird das Eheleben von Karine und Didier erzählt: Die beiden haben sich gerade "Die Brücken am Fluss" mit Meryl Streep und Clint Eastwood angeschaut. Und jetzt fragt Karine sich, ob man bei einem Partner bleiben sollte, auch wenn man ihn nicht mehr so liebt wie zu Beginn? Er fragt sich gar nichts. Er möchte einfach schlafen. Doch Karine bleibt hartnäckig. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 und per E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de . Foto: André Steimels