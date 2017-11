Frimmersdorf feiert Kichweih

Von Freitag, 17., bis Montag, 20. November, feiert Frimmersdorf seine Kerwa. Los geht's am Freitag um 18 Uhr mit dem Küchle "zamspieln" der Kerwasburschen und -madle, ab 19 Uhr ist Wirtshausbetrieb mit traditionellem Damenstammtisch im Schützenhaus. Am Samstag wird um 15 Uhr die Kerwasficht'n aufgestellt, um 16 Uhr beginnt der Wirtshausbetrieb im Schützenhaus (von 17.30 bis 22.30 Uhr blaue und gebratene Bratwürste) und ab 20 Uhr findet der Kerwa-Ball im Saal des Schützenhauses mit der Stimmungsband "Saggradi" statt. Am Montag wird ab 10 Uhr zum Frühschoppen im Gasthaus Berthold mit der Kapelle Hans Beck eingeladen. red