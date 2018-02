In seinem letzten Auswärtsspiel in der Vorrunde muss Landesliga-Aufsteiger Friesen am heutigen Samstag um 16 Uhr in Memmelsdorf antreten.



SV Memmelsdorf - SV Friesen

Nach dem 15. Spieltag ist der SV Friesen weiter auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt. Durch den knappen, aber um so wichtigeren 3:2-Sieg gegen den ASV Veitsbronn-Siegelsdorf wurde im Kirchweih-Spiel die wichtige 20-Punkte-Marke erreicht. Der Vorsprung vor Relegationsplatz 14 ist auf sechs Zähler angewachsen.



Gegner hat vier Punkte mehr

Die Schützlinge von Armin Eck haben somit allen Grund, mit einem guten Gefühl die anstehende Aufgabe beim SV Memmelsdorf anzugehen. Der heutige Kontrahent war am vergangenen Wochenende nicht im Einsatz, da die Partie beim SC Feucht auf 15. November verlegt worden ist. Mit 24 Punkten schließt er das Verfolgerfeld ab, wobei der Rückstand auf Platz 2 aber schon acht Punkte beträgt.

Was das Spielerische betrifft, zählt Armin Eck die Memmelsdorfer zu den besten drei Teams der Landesliga. "Sie sind technisch beschlagen, seit Jahren eingespielt und verfügen in der Offensive nach der Verpflichtung von Dominik Schütz über noch mehr Alternativen als ohnehin", weiß der Friesener Trainer. "Wenn wir sie ins Spiel kommen lassen, wird es schwer, sie zu stoppen."

Allerdings sind die heutigen Gastgeber auch nicht unverwundbar. Armin Eck: "Ihre offensive Einstellung ist auch risikoreich. Sie sind also durchaus anfällig, wie ihre 24 Gegentore zeigen."

Sechs mehr hat der SV Friesen kassiert, was auch daran liegt, dass die personelle Decke in der Defensive nicht allzu dick ist und am vergangenen Samstag noch dünner geworden ist. Bei Daniel Schütz, der nach einer guten Stunde verletzt ausgewechselt werden musste, haben sich nämlich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet: Er hat sich das vordere Kreuzband im Knie gerissen.

"Dass es ihn nach seiner langen Leidenszeit schon wieder erwischt hat, ist für ihn und auch für uns sehr bitter", ärgert sich Armin Eck. "Er hat es in den wenigen Spielen richtig gut gemacht un d ist in der Abwehr fast schon unverzichtbar für uns geworden."



Fünf Stammspieler fehlen

Mit Daniel Schütz muss der SV Friesen auf mittlerweile den fünften Stammspieler verzichten, denn bekanntlich fehlen die Verletzten Nikolai Altwasser, Christian Brandt und Kevin Roger noch längere Zeit, ebenso aus beruflichen Gründen Niklas Wiebach. Dass trotzdem schon 20 Punkte und Platz 8 zu Buche stehen, ist aller Ehren wert.

Armin Eck weiß, dass sich seine Schützlinge eine so schwache erste Halbzeit wie gegen Veitsbronn-Siegelsdorf nicht leisten dürfen. "In der zweiten Halbzeit waren dann aber läuferisch viel präsenter und aggressiver und haben uns den Sieg verdient, auch wenn die entscheidenden Treffer erst spät gefallen sind." An diese zweite Halbzeit gilt es heute anzuknüpfen.

SV Friesen: Kirschbauer/Bauer - Baier, Civelek, Daumann, Firnschild, Gehring, Haaf, M. Lindner, Nützel, Rödel, Scholz, Schubert, Sesselmann, Zapf. han