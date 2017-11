Friedrich Böhmer engagiert sich in den "Stublicher" Ortsvereinen

Seinen 85. Geburtstag feierte am Dienstag Friedrich Böhmer aus Stublang im Kreis seiner Familie, Freunden und Bekannten. Bekannt wurde der Jubilar als Hausmetzger.

Das Handwerk erlernte er von seinem Großvater. Man schätzt allerorts seine ruhige, ausgeglichene und nie aufbrausende Art sowie sein stetes Engagement. In Bamberg wurde er geboren, ist in Oberoberndorf aufgewachsen und in Kirschletten zur Schule gegangen. Nach der Volksschule musste er in der Landwirtschaft schon als Junge kräftig mit anpacken. Er trat das Erbe seines Onkels Andreas an und übernahm das stattliche, landwirtschaftliche Anwesen im Lautergrund.

Fritz, der öfters in der Gastwirtschaft "beim Steffes" Gast war, fiel dabei der hübschen Franziska ins Auge und so kam man sich näher. Sie musste in der Gaststätte ihrer Eltern mithelfen. Am 12. Februar 1966 gab der Jubilar seiner Franziska, geborene Dinkel, in der Stublanger Filialkirche Sankt Nikolaus und Sankt Gumbertus, vor dem damaligen Pfarrer Franz Krapf das Jawort.

Als engagierter Bürger ist er in den Ortsvereinen Mitglied und brachte sich immer ins Dorfleben ein. Dritte Bürgermeisterin Sabine Scheer machte dem ehemaligen "Stublicher" Gemeinderat seine Aufwartung. Von 1972 bis zur Gebietsreform 1978 gehörte Fritz Böhmer dem kommunalen Gremium an. Der Jubilar ist langjähriges Mitglied bei der freiwilligen Feuerwehr und beim Obst- und Gartenbauverein. Im Obst- und Gartenbauverein war der "Böhmer Fritz" 33 Jahre im Vorstand tätig und führte 20 Jahre als Kassier die Geldgeschäfte. Für seine langjährige Vereinstätigkeit wurde ihm auch die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Für sein 40-jähriges verdienstvolles Wirken als Feldgeschworener wurde Fritz Böhmer 2010 mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Seit 2002 ist der Jubilar Ehrenmitglied bei der Soldatenkameradschaft Stublang, 21 Jahren gehörte er auch dort der Vorstandschaft an. Jahrzehntelang war Böhmer Obmann der Waldbauernvereinigung Stublang. Weiterhin war er Vorstandsmitglied in der Flurbereinigung und brachte sich dort ein. Außerdem ist er beim VdK-Ortsverband Mitglied.



24 Jahre Kirchenrat

Ortssprecher Wolfgang Herold sowie die Abordnungen der Stublanger Ortsvereine dankten dem Geburtstagskind an seinem Ehrentag für sein langjähriges Engagement im Ort und überbrachten die besten Wünsche. Stadtpfarrer Georg Birkel gratulierte bereits am Vormittag im Namen der Kirche und bedankte sich bei Fritz Böhmer für die langjährige ehrenamtliche Arbeit im Dienste der Kirche. 24 Jahre lang versah der Jubilar seinen Dienst als Kirchenrat für die Stublanger Filialkirche, und mehrere Perioden vertrat er den Lautergrundort im Uetzinger Pfarrgemeinderat. Auch seine Stammtischfreunde "Leewaven", die sich seit 40 Jahre regelmäßig treffen, gratulierten und waren vollständig zur Stelle.