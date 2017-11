Friedhof neu gestaltet

Der neu gestaltete Friedhof in Schnaid wurde von Pfarrer Matthias Steffel feierlich eingeweiht. Für die Ruhestätte neben der Pfarrkirche St. Peter und Paul sind die beiden Gemeinden Hallerndorf und Hirschaid zuständig, sie haben sich in einem Zweckverband zusammengeschlossen.

Die Bewohner der Hirschaider Ortschaften Rothensand sowie Klein- und Großbuchfeld und die Bewohner der Hallerndorfer Gemeindeteile Schnaid und Stiebarlimbach werden auf diesem Friedhof beerdigt. Rund 100 000 Euro investierte der Friedhofs-Zweckverband.

Es entstanden eine neue Urnengrabfelder, das Pflaster wurde ausgetauscht und das Friedhofskreuz renoviert. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit erfolgte der Segensakt im Anschluss an der Messfeier mit Friedhofsgang.

Mit der Schaffung von separaten Urnengrabfeldern habe man der steigenden Nachfrage nach dieser Bestattungsform Rechnung getragen, sagte der Hallerndorfer Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG).